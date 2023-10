Vendégünk volt Rovó Attila, táncpedagógus, a pécsi EuroDance Tánc- és Modellstúdió alapítója. Jeszenszky Endre, moderntánc pedagógustól tanult és kezdetben nála dolgozott. 1988-ban költözött Pécsre, 34 éve alapította meg az EuroDance-t, ahol modern színpadi táncot, utcai táncot; hiphop-ot és azok ötvözetét tanulhatják a tagok. Fontos számára, hogy a sportot is bele tudja tenni a koreográfiába, ezért sokszor akrobatikus elemekkel tarkítják előadásaikat. Nemzetközi versenyeken is részt vettek már, a dobogóra többször is felállhattak. Rovó Attila számára fontos az esélyegyenlőség megteremtése, hiszen ő is szegény családból származik, a gyermekeken lévő ruhaszettek meghaladják a több százezer forintot is. Mottója, hogy a gyerekek szorgalmából derüljön ki a rátermettség.