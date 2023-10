Vendégünk volt Szilágyi Gabriella, jóga gyakorló, aki 46 éves korában ismerkedett meg a mozgásformával fájós térde miatt. Előtte nagyon sok mindennel foglalkozott, gyerekkorában sokáig szertornázott, balettezett, majd szülei hatására építész vonalon indult el, Pakson az atomerőműnél is dolgozott. Férjével Pécsen lemezboltjuk, kocsmájuk is volt, később lakberendezőként dolgozott. Elmondása szerint korábbi munkahelyei miatt belemenekült a mozgásba, aerobikra járt, spinningre, de a jóga volt az amire egész élete során várt. Idősebb vendégei is vannak, akik szerinte újjászületnek egy-egy óra alkalmával. 2013 óta tart órákat, de minden órára úgy megy be mint először, minél többet akar adni az embereknek.

Spirituális része, illetve több szintje is van a jógának. Miért lett egyre elterjedtebb a jóga napjainkban? Tévhitekről is beszélgettünk.