– Budapesten havi szinten, sőt majdnem minden hétvégére jut egy kisautó börze, valamint nagyobb városokban is rendszeresen tartanak ilyen vásárokat – tájékoztatott minket Korompay László. – A szervezőtársammal összedugtuk a fejünket, és arra jutottunk, hogy mi is csinálhatnánk egy ilyet, amihez meg is találtuk a helyszínt, a Pécsi Kulturális Központot.

Ennek a börzének a megszervezése, amelynek lényege a csere, az adásvétel, valamint a találkozások régi ismerősökkel, hasonló szenvedélyű emberekkel, egyfajta kihívást is jelentett a szervezőknek. Kíváncsiak voltak, hogy lesz-e egyáltalán érdeklődő, és voltak, még hozzá, elég sokan.

– A kisautók ára nagyon változó, függ a típustól, a gyártótól vagy éppen a kortól, valamint attól is, hogy milyen állapotban vannak. Előfordul olyan is, hogy valamelyik még az eredeti dobozában van. Egy ilyen akár több tízezret is megérhet, de találkoztam már olyannal is, aminek az ára közelített a százezerhez – mesélte a börze szervezője.

Ha valaki most kezd kisautó gyűjtésbe, akkor az egyik legfontosabb tanács, amit a szervező adna, hogy csak azt gyűjtse, ami tetszik neki, és ne a divatot kövesse, határozzon meg egy irányvonalat, például azt, hogy ő kifejezetten Volkswageneket fogja gyűjteni, vagy csak Forma-1-es járműveket, rally autókat.

– Jelenleg én már csak olyanokat gyűjtök, amik valójában tetszenek nekem, amik megmosolyogtatnak, amikhez van valami régi kötődésem. Például az 1970-es évek előtti időszakból nem gyűjtök kisautókat, mert azokat gyerekként én már nem láttam az utcákon, és amúgy sem jön be a formaviláguk – árulta el nekünk Korompay László.

Beszélgetésünk során a jövőbeni eseményekről is szó esett, és jó hír, hogy már szervezik a harmadik Pécsi Kisautó és Modell Börzét a PKK-ban, amiről kaptunk is információkat. Az előző eseményekhez híven a főtámogató a Verda Börze Wbáruház (www.verdaborze.hu), és ahogy már megszokhatták a rendezvényre kilátogatók, nemcsak kisautókat, hanem LEGO-t is vásárolhatnak majd. A börzét karácsony előtt, december 9-én szeretnék megszervezni a Pécsi Kulturális Központba, ahová várják az érdeklődőket, valamint még lehetőség van asztalt is foglalni az eladóknak.

Az eseménnyel kapcsolatban minden friss információ megtalálható a Pécsi kisautó és modell börze Facebook-oldalon.