Vendégünk volt Várbíró Eszter, az IngatlanÁSZ, aki közgazdászként multinacionális cégeknél, majd a közigazgatásban is dolgozott mielőtt rátalált volna álom munkájára. Amikor a gyermekei felcseperedtek, akkor döntötte el, hogy szeretne egy saját vállalkozást. Egyik barátnője javaslatára kezdett el ingatlanokkal foglalkozni. Budapesten is élt családjával, de a szíve mégis visszahúzta Pécsre. Eszter véleménye szerint ez a szakma Pécsen jóval emberibb, mint mondjuk Budapesten.

Miben tud segíteni egy ingatlanközvetítő? Milyen trendek vannak most az ingatlanpiacon? Milyenek az árak most? Furcsa, érdekes kérésekről is mesélt nekünk.