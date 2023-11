Lampionos felvonulásokat tartanak

Villányban, a bor városában különösen fontos ünnep Szent Márton napja, a pincészetek, vendéglátóhelyek libavacsorákkal várják a hétvégére a látogatókat, és természetesen a finom borokat is megkóstolhatják a vendégek. A városi Márton-nap 17 órakor a pincesoron lampionos felvonulással kezdődik, majd a Diófás-téren programokkal és vendéglátással várják a résztvevőket. Nagyharsányban is látványos programra készülnek, 17 órától az óvodások mutatják be Szent Márton legendáját, majd lámpás felvonulás, máglyagyújtás és táncház is lesz a játszótér előtti téren. Ezen kívül vármegyeszerte tartanak Márton-napi lampionos felvonulásokat szombaton, és sok kistelepülésen valamilyen formában megünneplik Szent Mártont.