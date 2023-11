Vendégünk volt Kis László, mentőápoló, tűzoltó önkéntes, akivel fő témánk a fűtési szezon volt. A szén-monoxid mérgezés a fűtési szezon beköszöntével egyre gyakoribb probléma. A színtelen, szagtalan gáz, akár észrevétlenül is megmérgezhet minket. Sajnos a mentősök sok esetben már nem tudnak segíteni a mérgezést kapott személyen. Kis László szerint érdemes kéményseprést igényelni, ami ingyenes, illetve a fűtési berendezéseket is érdemes átnézetni, ez utóbbi kisebb költségekkel járhat. Beszélgettünk még a magyar mentésről, ami világi szinten kiemelkedő. A különböző mentős szakszavakról is szó esett, mint például a randevú-elv, triage, időfaktor.