Vendégünk volt Béri Gyula, a Pécsi Horvát Színház menedzsere. Kezdetben katonának készült, be is vonult, majd amikor eltörölték a katonaságot elvégezte a Pécsi Tudományegyetemen a horvát nemzetiségi szakot. Egy véletlen kapcsán került közel a színházhoz, szereplőnek válogatták be Molière: Képzelt Beteg című művébe. Olyan művészekkel dolgozhatott együtt, mint például Sztankay István, Jordán Tamás, Stohl András, Bodrogi Gyula. A Pécsi Horvát Színház életében kiemelkedő, hogy számtalan helyen lépnek fel például a Magyar Nemzeti Színház Nemzetiségi Színházi Fesztiválján Budapesten, de Szerbiában, Boszniában is több helyen megmutatkoztak már.

Béri Gyula sorsszerűnek tartja, ahogy állandó állást kapott az intézményben.