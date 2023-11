Képzeljük el, hogy épp úszunk a tengerben, élvezzük a nap melengető sugarait, amikor egyszer csak megpillantunk egy medúzát magunk mellett. Milliónyi kérdés jut eszünkbe. Talán az első, hogy most megcsíp-e, de azon is morfondírozhatunk, hogy egyáltalán ezek a lények mivel táplálkoznak, milyen módon szaporodnak. De nem is kell olyan messzire mennünk, hogy információhoz jussunk, elég belépni a pécsi állatkert kapuján, ahol testközelből találkozhatunk velük.

Fotó: Laufer László



Raffay-Janda Adrienn, a PécsZoo állatgondozója épp etetni készült cikkünk főszereplőit amikor odaértünk. Mint megtudtuk, aznap az állatkertben keltetett apró, sósvízi rákocskát, azaz sórákot tálaltak ezen csalánozóknak. Nem titok, hogy gyakran plusz vitamint adnak az eledelhez, illetve, hogy minden medúzának más igénye van. Például a talajlakóak fotoszintetikusak, azaz energiaigényüket 80-90 százalékban a fény fedezi, azonban vannak olyan fajok is az állatkertben, mint a medúzaevők, amiket más medúzákkal szoktak etetni.

Azonban nem ez volt az egyetlen információ, amely szerkesztőségünk birtokába került, ugyanis kiderült, hogy az egész országban állatkerti körülmények között csak a pécsi állatkert képes szaporítani medúzát.

Fotó: Laufer László





Körülbelül 6 éve próbálkozunk a tenyésztéssel

- mesélte Sulyok Ábris, akvárium- és terrárium vezető.



- A nagy áttöréshez a több odafigyelés, a külső szakértőkkel való konzultáció vezetett. Fontos megjegyezni, hogy a medúzák jelentős részének alacsonyabb hőmérsékleti igényeik vannak, mint a szobahőmérséklet. Egy ideig növekednek fejlődnek úgy is, de életük rövidebb lesz, és hamar látszik rajtuk a nem megfelelő körülmények miatti jelek. Ebből kifolyólag a mi előre lépésünket az segítette, hogy hűteni kezdtük az akváriumokat.

Fotó: Laufer László



Mint megtudtuk, a medúzák szaporítása folyamatos a pécsi állatkertben, amely a legtöbb esetben annyit jelent, hogy a meglévő polipokat, a kezdeti fejlődési formákat átalakítják és felnevelik. A tenyésztéshez más körülményeket kell megteremteni, mint a hosszútávú tartáshoz. Egy kifejlett egyed kevésbé sérülékeny, mint a fiatalabbik változata, amely két milliméteres kiterjedésével befőttesüvegben nevelkedik. Egy kis túletetés vagy a vízcsere elmaradása is a végüket jelentheti.

Természetesen mi is megcsodálhattuk az előbb említett lépések folyamatát. Egészen elképesztő volt látni, ahogy egy apró lényből hogyan lesz egy hatalmas és most már annyira nem is titokzatos lény. Méltán lehet büszke Pécs és egész Baranya a Pécsi Állatkert és Akvárium-terrárium nagyszerű sikerére.

Fotó: Laufer László