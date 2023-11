Fűrész Diána 2016-ban szerzett mester diplomát a Pécsiközgázon. Hivatásos kosárlabdázóként a felnőtt nemzeti válogatott mezét 80 alkalommal ölthette magára, 20 éven keresztül képviselte Magyarországot több utánpótlás és felnőtt Európa Bajnokságon is. Legjobb eredményeit a Sopron, illetve PEAC-Pécs játékosaként érte el, magyar bajnok és háromszoros Magyar Kupa-győztesnek mondhatja magát. Sportolói pályafutása befejezését követően sportgazdaságtan területen kezdte doktori tanulmányait, melynek eredményeként 2021-ben doktori fokozatot szerzett. Mostanáig 6

nemzetközi önálló- és társszerzős folyóiratcikke született, illetve 7 hazai tanulmánnyal rendelkezik, továbbá 2019-ben megjelent témavezetőjével közös, Ökonometriai modellek alkalmazása a sportgazdaságban c. szakkönyvük. 2022 januárjától tagja a Magyar Tudományos Akadémián megalakult Mozgásszervi- és Sporttudományi Osztályközi Bizottságnak, 2022 februárjától rektori megbízottként a Pécsi Tudományegyetem „Sportolói kettős karrier” programjának, valamint sportösztöndíj programjának vezetője.

A sportban, illetve tanulásban szerzett tapasztalatait az egyetemi oktatás mellett igyekszik országos és nemzetközi szinten is hasznosítani, melynek érdekében 2021 márciusától a Külgazdasági és Külügyminisztériumban külügyminiszteri főtanácsadóként nemzetközi sportdiplomáciai feladatokat lát el. Fűrész Diánával Fülöp Zoltán, a Dunántúli Napló újságírója beszélgetett.