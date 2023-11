Vendégünk volt Jászó Ádám, országos bajnok úszó, a PSN Zrt. úszója. Elmondása szerint nagyon aktív gyerek volt mindig sokat mozgott, fukosott. Korán kiderült, hogy tehetséges az úszásban. Saját magát is meglepte a nemrégiben Debrecenben megrendezett XIX. Rövidpályás Úszó Országos Bajnokságon, ahol egyéni csúccsal zsebelhette be a 100m-es hát első helyét, ezen felül egy ezüst-, egy bronzérem és három negyedik helyet is magáénak tudhat. Ádám mérnökinformatikát tanul a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán, a programozás, alkalmazások fejlesztése érdekli a legjobban. Az életében a legnagyobb fókuszt most az úszás kapja. Legnagyobb célja, hogy kijusson 2024-es párizsi olimpiára.