Vendégünk volt Kalányos Ricsi, bűvész. Ricsivel az előző beszélgetésünket folytatva bővebben mesélt előadásáról, amit hátrányos helyzetű településeken ad elő.

Sokáig nem tudott az érzéseiről beszélni, úgy érzi saját élettörténetének ismerete segíthet másoknak is. Van lehetőség a kitörésre! Olyan is előfordult, hogy sírtak az előadásán, amit furcsán élt meg, hiszen bűvészként pont az ellentettjét, az örömöt, boldogságot váltja ki az emberekből. Sajnos ő is átvett rossz mintákat otthonról, amit tudatossággal és kellő odafigyeléssel próbál kiküszöbölni. De, hogy ez hogyan sikerül neki, illetve milyen történetekkel találkozott már egy-egy előadása kapcsán az beszélgetésünkből kiderül!

Tartsanak velünk!