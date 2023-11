Móri István szavaiból egy izgalmas és fogásokban és élményekben gazdag esemény képe rajzolódott ki, amelyen az utolsó pillanatig fej-fej mellett haladtak az első három helyen végzett csapatok. „Zseniális mennyiségű hal van a vízben” – méltatta a vízkezelő munkáját azt is jelezve, hogy a verseny rekordja egy 76 centis csuka volt, és csak a méreten felüli megfogott halak száma meghaladta a százat. „Ezt egy versenyen, egy döntőn olyan ritka mint, a fehér holló” – fogalmazott a WHSE vezetője.

A megmérettetés fődíjai is magukért beszéltek, mert a csaknem kétmillió forintos értéket képviselő Hírös Yacht HY 5.0 fish típusú csónakon túl a WHSE elindítja a győztest a jövő évi pergető országos bajnokságon és az egyesület állja a több száz ezer forintos nevezési díjat is és biztosítja a horgászfelszerelést is.

Hasonlóan kedvezőnek értékelte a versenyt Kapitány Zsolt, a HEBMESZ ügyvezető elnöke, aki a Dunántúli Naplónak elmondta, hogy igen izgalmas és az utolsó pillanatig kiélezett versenyt tartottak Orfűn. A szövetség a lebonyolításban, köztük a megfogott halak mérésében volt a szervezők segítségére, de egyéb módokon is hozzájárultak a gondtalan versenyzéshez. Tájékoztatása szerint a HEBMESZ díjmentesen bocsájtott csónakokat azon versenyző-párosok részére, akik igényelték azt, a résztvevőknek csupán a napijegy árát kellett állniuk. Ezen felül 140 kiló méretes csukát is telepítettek a tóba a verseny előtti napon.

Beszámolt arról is, hogy a döntő idejére nem zárták le a tavat a versenyen nem induló horgászok elől, ahogy SUP-osok, szörfösök élvezték a víz és a szép nyújtotta lehetőségeket, a különböző tevékenységek űzői egymás nem zavarták.

A WHSE versenysorozat nyertesei:

1. Fishing Republic-Fahal Team (Szarka-Kovács Tamás, Veégh Viktor)

2. Savage Team (Tóth Csaba Csongor, Tóth Márton Bendegúz)

3. Jégmadár Team (Kalóz László, Németh Zoltán)