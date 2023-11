Vendégünk volt Morvay–Sey Kata, testnevelő tanár, karateedző, a PTE Egészségtudományi Karon tanszékvezető-docens, a Magyar Judo Szövetség Egyetemi – Főiskolai Sport Bizottság elnöke , aki már 5 éves korában tudta, hogy német-testnevelő szakos tanár és karateedző szeretne lenni. Szülei is tanárok voltak, 16 éves korában alapítottak egy egyesületet, ahol már gyakorló edzőként tevékenykedett. Férjét is a sport által ismerte meg. Mindkét gyermeke futballozik. Karatét iskoláskortól, judot pedig már ovisoknak is tart.

Elmondása szerint, ha nem érzi jól magát a gyermek egy adott sportágban, akkor nem érdemes erőltetni azt, másikat kell választani helyette. Volt olyan tanítványa, aki a karatéval 30 kg-ot fogyott.

Mikortól érdemes elkezdeni judozni, karatezni? Milyen problémákat tapasztal az ovisoknál a mozgás tekintetében, ami régen nem volt jellemző? Vajon a harcművészek agresszió szintje magasabb mint az átlag embereké? Kata ez utóbbit is kutatta.

