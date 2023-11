Vendégünk volt Prof. Dr. Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem KPVK dékánja, akinek nemrég jelent meg, A történetekbe zárt elme című könyvének második, bővített kiadása. Szécsi Gábor szerint az emberi elme történetorientáltan működik. Gyermekkorunk óta építgetjük, formálgatjuk azokat a történeteket, narratívákat, meséket, amelyek csomópontjában megjelennek saját fogalmaink, és énképünk is. Beszélgettünk még a nemrégiben kapott kitüntetéséről, Doctorandis Universitatis Quinqueecclesiensisről, amit a doktori képzésben végzett iskolateremtő munkájáért kapott. A Magyar Tudomány Ünnepének hónapja kapcsán a jövőbeli tervekről is diskuráltunk.

Hogyan formálják a történetek az ember egyéniségét? Hogyan tudunk a történetek mentén felelni az alapvető kérdésekre, hogy kik vagyunk mi? Miképpen befolyásolnak az internetes mémek minket?

Többek között ezekre a kérdésekre is kerestük a választ!