Kilián Balázsné Raics Katalin nevével olvasóink a korábbi években is találkozhattak a Dunántúli Napló és a Bama.hu felületein. Az ő kezdeményezésére alakult ki ugyanis a pécsi Ciszterci rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma lebilincselő lézerpincéje, melyről rövid videónk is megjelent. Ezt megelőzően arról is hírt adtunk, hogy a tanárnő vezetésével Baranyai harangok hangját vizsgálta két gimnazista, mellyel a Tudományos Diákköri Konferencia országos döntőjébe is bejutottak. A pécsi Nagy Lajos Gimnázium fizikatanára Pécsi Eszter Tanári Díjban részesült.