Az eseményen lesznek modulterepasztalok különböző méretarányokban, de láthatók lesznek vendégkiállítók terepasztalai is. A szervezők a gyerekeknek is készülnek játékterepasztalokkal, papírmakett készítéssel, favonat játékokkal, mindemellett LEGO-vonatok is színesítik a programot.