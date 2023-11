Vendégünk volt Varga Andrea Lusy, volt szépségversenyző, rendezvényszervező. Lusy 6 évig volt szépségversenyző. Beszélgetésünk apropóját a szombaton lezajlott Miss Pécs Szépségverseny 2023 adta. A versenyekre szándékosan nem ül be zsűrizni, nem szeretne elfogult lenni. Véleménye szerint egy szépségverseny megrendezése, lebonyolítása korántsem könnyű feladat, erre akkor döbbent rá amikor az első Kaposvár Szépét szervezte meg. A csapatépítők fontosságáról is szó esett, szeretné ha egy fiatalabb generáció segítene neki a szervezésben. Több ismert lány is nála kezdte pályafutását. De kik voltak ők? Sok gyönyörű lány van, aki nem jelentkezik a versenyre, vajon ennek mi lehet az oka?

Milyen fontos ismérvei vannak egy szépségkirálynőnek? Mi alapján választják ki a lányokat? Hogyan alakul ki a top 10-es mezőny? Mi most a ,,szépségideál"?

Jövőbeli szépségverseny ötleteiről is beszélgettünk!

Tartsanak velünk!