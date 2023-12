Vendégünk volt, Angler Kinga a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar oktatója, aki az ország első Idegenforgalmi Szakközépiskolájában is tanított. A turizmus elmondása szerint nagyon sok mindent adott neki, rengeteg emberrel ismerkedett meg, olyan helyekre is eljutott ahova egyébként nem biztos, hogy sikerült volna. Véleménye szerint fontos, hogy már gyermekkorban utazzon mindenki, minél többet, hiszen a jövő nemzedékének meg kell tanulnia, hogy hogyan kell viselkedni a különböző turisztikai helyszíneken, ő is kezdetben a szüleitől látta, hogy sokfelé érdemes menni.

Beszélgetünk még a magyar turizmus fejlődéséről, illetve saját terveiről.