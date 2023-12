Vendégünk volt Dr. Lengyel Péter, szobrászművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar dékánja, aki művész családból származik, nagymamája még hallhatta Bartók Béla magyarországi koncertturnéját is. Már a gimnáziumban a szobrász szakot jelölte meg. Beszélgettünk a Művészeti Karon zajló fejlesztésekről, új szakokról. Lengyel Péter kiemelte, hogy Magyarországon a képzőművészet területén Pécsen volt először doktori képzés, ami nagy előnynek számított.

Témánk volt még többek között az oktatás is. Fontosnak tartja, hogy működőképes alkotó embereket képezzenek, akik majd a család mellett is tudnak időt szakítani az alkotásra.