Vendégünk volt Dr. Szűcs Krisztián, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet vezetője, aki okos turisztikai megoldásokkal is foglalkozik, illetve azt is kutatja, hogy a virtuális valóság hogyan alakítja át az emberek utazási szokásait.

Beszélgettünk még a magyar, illetve a külföldi hallgatókról. Azt is elárulta, hogy körülbelül 54 országból érkeztek hozzájuk tanulni.

A turizmus kiemelt témánk volt, elmondása szerint mindent meg akarunk élni, látni szeretnénk és sokszor ez miatt már-már túlesünk a ló túloldalára is a természet kárára. Ennek megoldását is boncolgattuk, illetve az akadálymentes turizmus is szóba került.

