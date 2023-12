Vendégünk volt, Dr. Takács András a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar dékánja, aki kezdetben programozást tanult, majd a közgazdaságtudományok felé fordult. Elmondása szerint nyelvvizsga nélkül érkezett a karra, majd mire végzett négyet is letett, jelenleg szakfordítóként is dolgozik. Takács András tudatosan készült a dékáni pozícióra, évekig dékánhelyettes volt.

Beszélgettünk a PTE KTK-n zajló fejlesztésekről, a hallgatókról, és a kar népszerűségének okáról is.