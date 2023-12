A PVSK férfi kosárlabdacsapatának oszlopos tagja Halász Ákos – és bizony ez a mondat jó néhány évvel ezelőtt is elhangozhatott volna. A játékos ugyanis Pécsett kezdte sportolói pályafutását, alig 18 évesen, s egy huzamban hét évet kosarazott itt. Halász itt lett felnőtt, komoly kosárlabdázó, s bár ugyan néhány idényt máshol is lehúzott, tavaly visszatért a PVSK-hoz. Az immár másodosztályú klubnak elsőre nem sikerült a feljutás, most azonban komoly esély van arra, hogy a jelenlegi idény végén összejön az osztályváltás. Erről, és még sok minden másról beszélgetett Halász Ákossal Fülöp Zoltán, a Dunántúli napló újságírója.