Vendégünk volt Katona Ágnes, gépjárművezető szakoktató, akivel témánk a téli vezetés. A biztonságos vezetéshez a jármű, illetve az út kapcsolatán kívül az emberi oldal is jelentős hatással van. Nem tudjuk befolyásolni a hirtelen változó időjárási helyzeteket pl.: köd, pára, hó, eső. Katona Ágnes szerint meg kellene tanulnunk figyelni, ilyenkor a látótávolságunk is jelentősen lecsökken, féktávolságunk például a jeges utak miatt megnő, illetve a vadveszély is fokozott ilyenkor.

Mire kell odafigyelni egy hosszú téli út előtt? Hogyan készüljünk rá fel? Beszélgetésünkből ez is kiderül!