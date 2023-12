A bányászat a mai napig jelen van Pécs és Komló életében – még úgy is, hogy jó ideje nem zajlik ilyen jellegű munka errefelé. Az itt élők valahogyan biztosan kötődnek a bányák világához: vagy ők maguk dolgoztak lenn, vagy rokonuk, ismerősük jött haza esténként úgy, hogy előtte hosszú ideig mosta az arcáról a szénport. Baranya mindig is büszke volt a bányáira, sőt, még inkább a bányászokra: az ezzel foglalkozók kőkemény munkáját mindenki elismerte, ahogy azt is, hogy gyakorlatilag ez tette fel elginkább a térképre például Komlót. Laufer Lászlóval, a Dunántúli Napló fotóriporterével Fülöp Zoltán újságíró beszélgetett – Laufer László sokszor járt lenn, és a következő fél órában az is kiderül, mikor érezte veszélyben magát, illetve hányszor volt olyan szituációban, amikor sokkal szívesebben lett volna valahol nagyon messzire innen.