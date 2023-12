Vajda Zsófia már gyerekként elkötelezte magát a zene mellett.

Hangszeren is tanult játszani, de gyorsan beleszeretett az éneklésbe. Nem régóta tagja a Pécsi Nemzeti Színház társulatának, de máris úgy érzi, hogy igazi otthonra lelt ott.

Több darabban is láthatjuk, sőt vannak már szöveges szerepei is. Hogy melyek ezek, illetve, hogy melyik szerep áll hozzá igazán közel - nos ez is kiderül a következő beszélgetésből.