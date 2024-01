Javában tervezik már az év alkalmi és rendszeres egészségfejlesztő foglalkozásait is több területen, több korosztálynak. Mint arról közösségi oldalukon beszámoltak, hamarosan érkeznek ennek részleteivel. Csoportos programokra vár az Egészségfejlesztési Iroda ezen a héten is. Csütörtökön 10 és 11 óra között Baksán Egészséges táplálkozás klub lesz valamint Vajszlón az Agytorna Mentál Klubot is ekkor tartják.