Dr. Guld Ádám médiakutató, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar egyetemi docense többször is volt már stúdiónk vendége. Mit kell tudni a különböző generációkról? Mennyivel másabbak az új generációk? Milyen a Z generáció? Miért van az, hogy a különböző generációk sok esetben nem értik meg egymást? A média kontrollálatlan használata sajnos súlyos problémákat okoz már napjainkban is, sok esetben a kapunyitási pánik is kialakul ennek hatására. Hogyan lehet jól használni a médiát és általánosságban kikről mondható el, hogy hasznosan töltik el az idejüket a digitális világban? Ezek a tények már az alfa generációra is erős hatással vannak.