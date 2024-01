Vendégünk volt Győrffy Zoltán, újságíró, a Pécsi Tudományegyetem Kapcsolati Igazgatóság igazgatója. Elmondása szerint mindig is szeretett alkotni, létrehozni dolgokat, a gimnáziumban erősödött meg benne az az érzés, hogy újságíró szeretne lenni, az utolsó két évben a Zombori Rádió Ifjúsági műsorát szerkesztette. Dolgozott több lapnál is, kezdetben a zenei témák foglalkoztatták, napjainkban a bor- turizmus-gasztronómiai témákkal is foglalkozik. Beszélgettünk még az egyetemmel való szoros kapcsolatáról, illetve a megfelelő bor- gasztronómiai kultúrára való nevelésről is.

