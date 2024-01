Vendégünk volt Balásy Szabolcs kreatív zeneszerző, akivel témánk a február 9-i dupla VoiSingers Szuperkoncert, amelyet a Kodály Központban rendeznek meg, illetve az ezt követő február 10-i VI. Pécsi Kórus Jam koncert. Balásy Szabolcs elmondása szerint ez utóbbi műsorrepertoárja populárisabb, líraibb átiratokból áll össze. Fellép a PTE Babits Gyakorló Gimnázium Kamarakórusa, a budapesti KVV Kamarakórus, a Mátyás Király Utcai Általános Iskola Nagykórusa, a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium Bartók Béla Leánykara, a Fermata Vegyeskar, a Gandhi Hagyományőrző Együttes, valamint az est házigazdái, a VoiSingers is.



Ezen kívül beszélgettünk még a zenei tehetséggondozó programjukról is, ahová a 30-60 év közötti zenekedvelő civilek jelentkezését várják.

Ákos - Harminc év - Jubileumi előadásról, Made in Pécs fesztiválról, illetve más 2023-as emlékezetes pillanatokról is szót ejtettünk. Azt is elárulta, hogy szerinte mitől lesz egy zenekar befutott.



Tartsanak velünk!