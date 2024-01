Vendégünk volt Hoss Bence politológus, projektasszisztens a Pécsi Tudományegyetem Kancelláriáján. Az egyetem miatt került Zalaegerszegről Pécsre, a politológia, történelem érdekelte a legjobban. Két alap és egy mesterszakot végzett el. Szeret színházba járni, társaságban lenni, aktív személyiségnek tartja magát. A stand up és a sportközvetítés is érdekli, beszélgettünk munkásságáról is.

Sokan összekeverik a politológiát a politikával. De vajon miért és mi a különbség a kettő között?

Beszélgetésünkből kiderül!