Az év első hónapjain felelevenítjük azokat a podcasteket, amelyek a 2023-as évben kifejezetten népszerűek, illetve különösen emlékezetesek voltak. Most egy júniusi beszélgetésre tekintünk vissza, amely a térség egyetlen görögkatolikus papjával, Zajácz Gábor, illetve feleségével, Zajácz Andreával készült. A derűs, három gyermekes házaspár közösen mesélt megismerkedésükről, hitükről és nem mindennapi életükről, néhány humoros emléket is felelevenítve. A görögkatolikusok hitük és teológiai álláspontjukat illetően nem különböznek római társaiktól, a különbséget a rítus jelenti, amely a liturgiában, az istentiszteleti énekekben is megmutatkozik. További különbség az is, hogy a papságra készülők a szentelés előtt házasságot köthetnek. A pár annak ellenére, hogy nem szokványos életforma jellemzi a hétköznapjaikat – a vasárnapjaikat pláne – amikor idejük engedi, szívesen kapcsolódik ki hasonlóképpen mint bárki más. Időnként színházba, koncertekre látogatnak, vagy három gyermekükkel szerveznek programot. A beszélgetést Mohay Réka újságíró készítette.