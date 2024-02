A Dzsászti Énekstúdió 2013 óta működik azzal a céllal, hogy a pécsi és baranyai tehetséges fiataloknak az énektanulás mellett, a színpadi fellépésekben és versenyzési lehetőségekben is segítsen. Az énekstúdió növendékei számos nemzetközi és hazai énekversenyen, tehetségkutatón nyertek fődíjat, első helyezéseket, illetve televíziós szerepléseken is részt vettek már. Március 2-án a BEFUTÓK 2-ben a város legtehetségesebb fiatal énekeseit és zenészeit hallhatja a közönség a Kodály Központban. Az eseményhez kapcsolódik egy videóklip is, aminek forgatásáról beszélgettünk vendégeinkkel Radóczy Jusztinával, a Dzsászti Énekstúdió vezetőjével, Gubta Vedanttal és Rostás Dóra zeneszerzővel.