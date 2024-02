Vendégünk volt, Neumayer Réka a Kertvárosi Óvoda tagintézmény igazgatója ,mentor óvodapedagógus, akivel témánk a digitális eszközök használatának gyermekekre gyakorolt hatása. A túlzott médiahasználatnak bizony számos következménye van, ilyen például az óvónő szerint, hogy nem tudnak a gyermekek várakozni, késleltetni, mindent azonnal akarnak, nem használják fantáziájukat, mert minden ott van előttük. Napjainkban a szülőknek is sokkal kevesebb idejük van a gyerekekre, háztartást vezetnek, többüknek több munkahelye is van. Réka szerint a probléma 5-10 éve érzékelhető jobban. A metakommunikáció is megváltozott a média hatására, a digitális eszközök túlzott használata miatt a szemkontaktust nehezen tartják az ovisok, sok esetben nem ismerik fel az érzelmeket, amiket a pedagógusok közvetítenek. A gyerekek énképe ebben a szakaszban erőteljesen fejlődik, visszajelzést kell nekik adni mindenről, hiszen ez alakítja személyiségüket is. Sem a szókincsük, sem a mozgásuk, sem az agyi pályájuk nem fejlődik a digitális eszközök használatától.

Szó esett tévhitekről, az internethasználat pozitív hatásairól, meglepő történetekről.

