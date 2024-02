Vendégünk volt Schreck Mónika, művész nevén Schreck Mo fotóművész, aki Székesfehérvárról került Pécsre 1999-ben, majd Hongkongba vezetett az útja, ahol 15 évet töltött el. Édesapaja Gelencsér Ferenc fotóművész, szinte kódolva volt, hogy ő is erre a pályára fog lépni. Elmondása szerint nagy kulturális sokk volt, amikor megérkeztek Kínába, Magyarországot a hazájának, Hongkongot az otthonának tekintette. Beszélgettünk a kulturális különbségekről, a kint tapasztalt dolgokról és jelenleg is megtekinthető Free Dance fotókiállításáról is.

Tartsanak velünk!