A smink kiemeli a szépséged, ami már benned van

A nő nem is annyira titkos fegyvere a smink

Számtalan olyan videót láthatunk az interneten, hogy egy kiló sminkkel, sőt, inkább maszkkal egy teljesen új embert lehet varázsolni. Na mi nem erre buzdítunk. Hiszünk abban, hogy a kevesebb nem csak néha több, és minden hölgyben ott van a szépség, csak optikailag kell hangsúlyozni. Pontosan erről szól ez az ősi fegyver. A smink az emberiség egyik legrégebben ismert és legelterjedtebb szépségápolási formája, amelynek története évszázadokra nyúlik vissza.

Tudtad? Az első bizonyítékok a sminkelésre utaló tevékenységekre az ókori Egyiptomban találhatók. A smink fontos szerepet játszott mindennapi életükben és a vallási szertartásokban is. A kozmetikumokat gyakran készítették növényi anyagokból, például aranyból, kőporokból vagy ásványokból. A kozmetikumokat nemcsak a nők, hanem a férfiak is használták, és ezeket gyakran olyan szimbolikus célokra használták, mint az istenek tisztelete vagy a szemek megóvása a gonosz szellemektől.

Ne ess túlzásba!

Mindenképp hangsúlyoznunk kell, nem attól leszel szép, ha egy centis máz van rajtad. Az alapozásnál nem az a lényeg, hogy egy teljesen másik bőrszínt adj az arcodnak, hanem hogy egységesek legyenek az árnyalatok. Az arc mellett a nyakra is jusson alapozó, de ne feledd: a fotózáson bikinis képeket is fogunk készíteni, tehát ha napbarnított összhatást szeretnél, az egész tested színéről gondoskodni kell. Ehhez már a szolárium mellett nagyon jó önbarnító krémek is rendelkezésre állnak a drogériákban.

A gyémánt még mindig a hölgyek legjobb barátja

Marilyn Monroe dallamai csenghetnek most a füledben, de mi ez egyszer nem a csillogó nyakékre gondolunk, bár tény, hogy ez a gyémánt is a nyakadon van. A kozármislenyi Beuty Szalonban Kitti volt segítségünkre néhány hasznos praktikával. Tőle tudtuk meg, hogy sminkelésnél arra törekszünk, hogy az arcunk gyémánt formáját hangsúlyozzuk. Ehhez fontos megállapítani, hogy alapvetően milyen fejformával rendelkezünk, és kontúrozáskor mikre kell figyelni.

Ovális, hosszúkás, kerek, szögletes, szív, gyémánt

Igen, ez mind egy tipikus arcforma. A megállapítás nem egyszerű, úgyhogy fogd a tükröt és figyeld meg jól az arcéled. Nem csak a kontúrozásnál lesz erre szükséged, a szemöldököd megfelelő formázásában is segítségedre lesz. Például ha kerek az arcod, akkor magas, ívelt szemöldökre lesz szükséged, hogy kicsit ellensúlyozd.

Füstös tekintet vagy vadító rúzs

A hangsúly a vagy szócskán van. Fontos alapszabály: vagy a szád, vagy az ajkad hangsúlyozd a sminkedben, mert együtt a kettő túl sok. Gyakoribb kombináció az erősebb szemsmink, például a népszerű füstös szem egy nude színű ajakfénnyel. Viszont ha már az előbb annyit nézegetted magad a tükörben, és felfedezted milyen szép telt ajkaid vannak, akkor ne félj ezt hangsúlyozni. Ebben az esetben a szemedre elegendő egy vékonyka tusvonal is, és a szempillaspirál. Fontos, hogy hidratáld a bőrödet, a cserepes ajkakon nem fog szépen mutatni semmilyen szín. A matt árnyalatok mellett visszakacsint ránk az új trendekben az ajakfény, úgyhogy azt tanácsoljuk, bátran merj csillogni, ahogy a gyémánt!