– Felmerült bennem azért a gondolat, hogy ennyi nőt összezárni, ráadásul egy versenyre készülés közben nem egy életbiztosítás. Szerencsére ahogy beszélgettem a többiekkel, megtudtam, hogy nem csak nekem jutott ez eszembe, de az is kiderült, hogy nem volt mitől tartani. Rendkívül jó volt a hangulat, és barátokat is találtam a versenytársak között. Velük biztosan tartani fogom még a kapcsolatot, és azt is megbeszéltük, hogy ha a tudjuk, akkor meglátogatjuk egymást.