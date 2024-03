A 2024-es megújult Tündérszépek szépségversenyben nemcsak profi fotós áll a jelentkezők rendelkezésére, hanem sminkes és fodrász is segít, hogy a legjobb formájukat hozzák ki magukból a kamerának. A hófehér vásznat meg is töltötték élettel a hölgyek. A versenyzők közül káprázatos, hogy többen büszke anyukák! Bomba formában bizonyították rátermettségüket. A képek magukért beszélnek. A jelentkezés még nyitva áll, ha úgy érzed te is kipróbálnád magad, nevezz mielőbb! Nem lepődnénk meg, ha idén is Baranyából kerülne ki a következő szépségkirálynő.

A versenyen három féle szettben készülnek rólad képek: sportos, alkalmi és fürdőruha. A legutóbbi fotózásra mindenki előrántotta a kis feketét, de színtanácsadóval is biztatjuk a lányokat, hogy bátran vegyék elő a színpalettát. A lényeg, hogy előnyős és kényelmes ruhát hozz magaddal, hogy jól érezd magad benne. A fotókon bizony látszik kisugárzás!

- Barátaim biztattak a jelentkezésre, elvégre nincs veszteni valóm, és egy szuper élményben lehet részem

- osztotta meg olvasóinkkal az egyik versenyző.

Ha te is szeretnél részt venni a versenyben, esetleg eljönnél az ingyenes portfólió fotózásra, akkor ne habozz, a jelentkezés még tart, de már csak néhány helyünk maradt!