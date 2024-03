Vendégünk volt Mutter Károly a baranyai sportélet feltörekvő speakere, aki Komlón, Pécsen és annak környékén több sport csapatnál is speakerkedik. Ilyen például az NBI-es komlói kézilabdacsapat, focicsapat, futsal, de kosárlabda meccseknek és tájékozódási futásoknak is volt már házigazdája. Emlékezetes meccsekről, hosszútávú céljairól is beszélgettünk.

Hogyan készül egy bemondó egy-egy meccsre, illetve hogyan fejleszti magát?

Beszélgetésünkből kiderül!

Tartsanak velünk!