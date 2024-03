A 2024-es megújult Tündérszépek szépségversenyben nemcsak profi fotós áll a jelentkezők rendelkezésére, hanem sminkes és fodrász is segít, hogy a legjobb formájukat hozzák ki magukból a kamerának. A hófehér vásznat meg is töltötték élettel a hölgyek, akik közül káprázatos, hogy többen büszke anyukák! Büszkék is lehetnek, a képek magukért beszélnek. Szebbnél szebb képek születtek. A jelentkezés még nyitva áll, ha úgy érzed te is kipróbálnád magad, nevezz mielőbb! Nem lepődnénk meg, ha köztük lenne a következő szépségkirálynő.