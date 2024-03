Az ismert pécsi fotós, Deutsch Richárd immár másodszor volt podcast-csatornánk vendége. Legutóbb elsősorban az esküvői fotózás volt a témánk – ez most is szóba került, de inkább a munka emberi oldaláról beszélgettünk. Szóba került többek között az, hogy miként lehet igazán ráhangolódni egy párra, mennyi időt kell eltölteni velük ahhoz, hogy hibátlanok legyenek a képek, de arra is kitértünk, hogy mik a legújabb trendek az esküvői fotózásban. Tartsanak velünk!

