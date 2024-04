Vendégünk volt Hámori Gábor nyugdíjazott tanár, fotóművész, akinek a családjában mindenki tanár. Kezdetben nem szeretett volna tanítani, elment mérnöknek tanulni, de végül mégis rájött, hogy a tanítás érdekli. 15 éves kora óta fotózik, a Pécsi Állatkert élménypedagógiai programjában is részt vett. Oktatott tanár szakos hallgatókat és fotózást is. Életmű- kiállításáról, légi fotóalbumjáról, és a Mecseki Fotóklubnál töltött 24 évnyi elnökségi időszakáról is beszélgettünk.

Tartsanak velünk!