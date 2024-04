Június harmadik hétvégéjén, a korábbi évek hagyományainak megfelelően, ismét felbőgnek a motorok, és ismét a kétkerekű járművektől lesz hangos a Kántor-rét. A 17. Bólyi Motoros Napok június 13-án veszi kezdetét.

A Bólyi Motoros Egyesület három napos rendezvényén rockkoncertek várják az érdeklődőket, ezen kívül motoros felvonulás, motorszépségverseny, motorhangverseny és motoros túra is gondoskodik a jó a hangulatról.

A program június 13-án, csütörtökön Szuterén és Roll'R koncertekkel startol. Másnap, pénteken The Konnektion, Paddy And The Rats és Blues Company lesz a kínálat.