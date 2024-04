Elindult idén is a Tündérszépek országos szépségversenyünk, melynek első körében régiónk szépségei mutatkoznak be. Összesen ötven lánynak van lehetősége rá, hogy megmutassa magát Baranyában, Somogyban és Tolnában. Ötven napon át minden nap új szépséget mutatunk be hírportálunk főoldalán, ahol olvasóink szíveket is oszthatnak.

A döntőben idén is a hölgyek segítségére lesznek mentoraink: Kárpáti Rebeka, Köllő Babett és Tótpeti Lili!

Ha te is szeretnél bekerülni a versenybe, nincs más dolgod mint nevezni vagy saját portfólióval, vagy részt veheszt ingyenes portfólió fotózáson is. Elsőre ijesztőnek tűnhet a hatalmas derítő lámpák látványa, mikor belépnek a lányok a stúdióba, viszont néhány órával később már egy hatalmas mosollyal és egy jó élménnyel távoznak.

A 2024-es megújult Tündérszépek szépségversenyben nemcsak profi fotós áll a jelentkezők rendelkezésére, hanem sminkes és fodrász is segít, hogy a legjobb formájukat hozzák ki magukból a kamerának. A hófehér vásznat meg is töltötték élettel a hölgyek, akik közül káprázatos, hogy többen büszke anyukák! Büszkék is lehetnek, a képek magukért beszélnek. Szebbnél szebb képek születtek.

Ím néhány összeállítás az eddigi fotózásokról: