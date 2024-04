Pécsi versenyző is rajthoz áll a hétévégi Rallye Hungaryn, hogy Európa legjobb pilótáival mérje össze tudását. Ranga Péter volt a bama podcast vendége.

Magyarországon rendezik az idei Rallye Európa – Bajnokság nyitó futamát. A Rallye Hungaryt Veszprémben és környékén murvás gyorsasági szakaszokon bonyolítják le április 12 és 14 között. A pécsi Ranga Péter is rajthoz áll, prioritásos versenyzőként az EB mezőnyében bizonyíthatja tudását. Az elmúlt hetek kemény munkával teltek, a versenyautó teljes revízión esett át és kívülről is megszépült: új dekorációt kapott. Mint mondja, versenykörülmények között is tesztelték a kocsit, felkészülten várják a rajtot. Nagyon nehéz lesz a futam, de miután már többször nyert már ezeken a pályákon, reméli, hogy a magyar értékelésben a legjobbak közt végeznek navigátorával Czakó Janekkel. Az ERC mezőnyében pedig ha az első húszba bekerülnének, azzal elégedett volna. Ranga Péter arról is beszélt, hogy reméli minél több magyar zászlót látnak majd a Rally Hungary pályái mentén.