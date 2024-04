Rónási Mártonnal gyaníthatóan már minden sportszerető találkozott már: ő ugyanis az a fotós, aki rengeteg PVSK-s eseményen ott van – meg néhány nem PVSK-s eseményen is. Sportot fotózni külön műfaj, de nem csak ezért volt roppant érdekes és szórakoztató a vele való beszélgetés: az alig fél órából például az is kiderül, hogy miként és hol telnek a hétköznapjai, hogy miért nem lett profi kosaras, de még azt is megtudhatjuk, hogy honnan jött az „Edgár” név, amelyen Pécs-szerte a legtöbben ismerik.