Vendégünk volt Tóth Péter szakács, aki már gyermekkorában is érdeklődött a szakács szakma iránt, 12 éve dolgozik a pályán. Hajón is dolgozott, bejárta fél Európát. Érdekes történeteket is mesélt, amiket hajózásai alatt élt meg, nyelvi- kulturális különbségekről, illetve jövőbeli terveiről is szót ejtettünk. Témánk volt még a sakk is, amit egykor versenyszerűen is űzött.

