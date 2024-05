Andricz Bertold 2021 óta vezeti a pécsi állatkertet. Kinevezése óta eltelt már három év, és ez idő alatt sok minden változott. Beszélgetésünket egy kis múltidézéssel kezdtük. Elárulta nekünk, hogy mikor kezdett el kötődni az állatokhoz, illetve, hogy hogyan alakult a karrierje a pécsi állatkertben. Kitértünk arra is, hogy mint igazgatónak, milyen feladatai vannak a mindennapok során. Szóba került az állatkert területi hátránya és előnye, illetve azok a nehézségek is, amelyekkel nap mint nap szembenéznek, de a PécsZoo erősségét és üzenetét is részleteztük.