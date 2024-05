Vendégünk volt Gáll Orsolya televíziós újságíró, aki jelenleg az Univ Tv, egyetemi tévé főszerkesztője. Elmondása szerint 4 éves volt, amikor kiállt a család és a barátok elé és kijelentette, hogy világhírű televíziós lesz. Az emberek iránti kíváncsisága mindig is megvolt, a titoktartás is érdekelte. Beszélgettünk az egyetemi tévé küldetéséről, a tartalomgyártásról, érdekes forgatásokról is. Tartsanak velünk!