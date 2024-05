Vendégünk volt Magari Kristóf tetoválóművész, aki 17 éves volt amikor az első tetoválást készíttette, aki tetoválta ő tanácsolta, hogy a mérnöki tanulmányai mellett kezdjen el ezzel foglalkozni. Ballagási pénzét is ebbe fektette bele. Elmondása szerint Kristófot szülei eredetileg mérnöknek szánták, de ő a tetoválásban találta meg magát. Számára fontos, hogy kapcsolódni tudjon az emberekhez, vendégeihez, kedveli a mélyebb tartalmú tetoválásokat, saját betűtípust is kitalált. Kristóf külföldön is dolgozik, több helyen van tetováló szalonja.

Mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres tetoválóművész legyen? Mire kell figyelni egy tetoválás előtt és után? Mit ad Kristófnak az, hogy tetoválóművész lehet? Mik a legkedveltebb motívumok?

Többek között ezekről is beszélgettünk!

Tartsanak velünk!