Első pillantásra megdöbbentő lehetett a hatalmas derítő lámpák látványa, amikor a lányok beléptek a stúdióba. Ám néhány órával később már vidáman és elégedetten távoztak. A 2024-es Tündérszépek szépségversenyen nem csupán profi fotós áll a jelentkezők rendelkezésére, hanem sminkes és fodrász is segít, hogy a kamerának a legjobb formájukat mutassák. A hófehér hátteret élettel töltötték meg a hölgyek, a mezőnyben több büszke anyuka is a kamerák elé állt. A fotózás helyszínéül szolgáló Stúdió Inside egy inspiráló és nagyon otthonos környezet, így minden adott egy igazán profi portfólió elkészítéséhez.

A képek magukért beszélnek, szebbnél szebb fotók születtek. Ha te is szeretnéd kipróbálni magad, a jelentkezés még mindig nyitva áll! Nem lennénk meglepve, ha idén is baranyai lenne a következő szépségkirálynő.

Most ráadásul a szavazók is versenybe szállnak. Május 30-ig tartó nyereményjáték indult a napokban a Tündérszépek regionális elődöntőjének szavazói számára, akiknek minden vármegyében esélyük lesz arra, hogy egy 2 főre szóló wellnesshétvégét nyerjenek.

Vajon ki jut tovább a regionális elődöntőből a következő körbe? A legmagasabb értékelést elérő lány a központi közönségszavazás során esélyt kaphat, hogy bekerüljön a döntős hölgyek közé, hogy megmérkőzzön „A 2024-es év Tündérszépe” címéért. Ez még ugyan a jövő titka, ahogy az is, ki lesz a legeslegboldogabb hölgy, vagyis a szépségkirálynő.

Mindenesetre az idő múlásával az izgalmak is fokozódnak, a szépség élményét a szavazási időszakban Ön is napról napra átélheti. Látogasson el a bama.hu címoldalára, csodálja meg a lányokat nap, mint nap, és tegye le voksát, akár több hölgyre is!